السفارة المصرية تحث مواطنيها المنطبقة عليهم الشروط على إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
دعت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت المواطنين المنطبقة عليهم شروط تعديل الأوضاع الواردة في بيان وزارة الداخلية إلى الالتزام بتعديل أوضاعهم وفقا للضوابط والإجراءات المقررة من قبل وزارة الداخلية الكويتية خلال المهلة المقررة لذلك في الفترة من 17 مارس إلى 17 يونيو 2024.
ودعت السفارة الإخوة المواطنين المنطبقة عليهم الشروط إلى إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة.
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