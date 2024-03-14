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السفارة المصرية تحث مواطنيها المنطبقة عليهم الشروط على إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة

3/14/2024 2:36:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
دعت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت المواطنين المنطبقة عليهم شروط تعديل الأوضاع الواردة في بيان وزارة الداخلية إلى الالتزام بتعديل أوضاعهم وفقا للضوابط والإجراءات المقررة من قبل وزارة الداخلية الكويتية خلال المهلة المقررة لذلك في الفترة من 17 مارس إلى 17 يونيو 2024.
ودعت السفارة الإخوة المواطنين المنطبقة عليهم الشروط إلى إنهاء إجراءات تعديل أوضاعهم في أقرب فرصة.

MENAFN14032024000130011022ID1107978833

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