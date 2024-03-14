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فريق مشروع ((كويت سات-1)) يلتقط صورة حديثة لصحراء الدهناء في السعودية

3/14/2024 2:36:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن فريق مشروع القمر الاصطناعي الكويتي (كويت سات-1) الذي تموله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نشر صورة حديثة التقطها ذلك القمر لصحراء الدهناء في المملكة العربية السعودية، تشير إلى وجود كثبان رملية ممتدة إضافة إلى بحار رملية تظهر اتجاه تدفق الرمال الصحراوية بفعل الرياح الشمالية.
وأكد الفريق استمراره في التقاط البيانات وتحليلها من القمر الاصطناعي الكويتي ضمن إطار جهوده في ذلك المشروع الوطني الذي أطلقته جامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الثالث من يناير عام 2023 تحت شعار «الكويت إلى الفضاء».
وأوضح الفريق أن تحليلاته للصورة الحديثة التي التقطها في الآونة الأخيرة ترجح أن يكون اللون الأحمر في التربة ناتجا عن وجود مركبات أكسيد الحديد التي تتميز بدرجات لون تتراوح بين الأحمر والبني المحمر.
وأفاد بأن الصورة تظهر محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في سدير، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في السعودية، إضافة إلى العديد من المعالم الجيولوجية الأخرى التي حللها الفريق مثل طبقات الكربونيت الصخرية والوديان الجافة والجداول المنخفضة.
وتأتي هذه الجهود استمرارا لأهداف المشروع ببناء كوادر وطنية متمكنة في علوم الفضاء، حيث تقوم الفرق التقنية والعلمية والإدارية المكونة بالكامل من طاقات شبابية كويتية تطوعية بتولي زمام الأمور في جميع المراحل من مراقبة القمر الاصطناعي والتأكد من سلامة معداته مرورا باستقبال الإشارة وإدارة المحطة الأرضية، ووصولا إلى معالجة البيانات والصور وتحليلها من ناحية علمية وجيولوجية.

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