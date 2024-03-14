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((الأشغال)): تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظات

3/14/2024 2:36:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان الوزارة تسعى من خلال خططها المستقبلية إلى تطوير وتحديث ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأكد الرشيدي في تصريح صحافي أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية بنية تحتية لأعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه ضمن خطط الوزارة يأتي تحسين البنية التحتية لمناطق «الجهراء والعيون والواحة وتيماء والقصر والنعيم» وغيرها من المناطق في مختلف المحافظات، وأن «الاشغال» تتواصل مع الجهات الرقابية لاستكمال اجراءاتها. ولفت إلى ان الوزارة ابرمت مؤخرا عقدي صيانة منطقتي اليرموك وقرطبة بقيمة تتجاوز 26 مليون دينار، موضحا ان ما يميز مثل هذه العقود انها شاملة، أي تشمل البنى التحتية والإنارة والصرف الصحي وصرف الأمطار بما فيها أعمال الأسفلت بشكل متكامل.

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