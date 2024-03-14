((الأشغال)): تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظات

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ان الوزارة تسعى من خلال خططها المستقبلية إلى تطوير وتحديث ورفع كفاءة شبكة البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأكد الرشيدي في تصريح صحافي أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية بنية تحتية لأعمال تحسين البنية التحتية لمنطقتي الشامية والشويخ.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه ضمن خطط الوزارة يأتي تحسين البنية التحتية لمناطق «الجهراء والعيون والواحة وتيماء والقصر والنعيم» وغيرها من المناطق في مختلف المحافظات، وأن «الاشغال» تتواصل مع الجهات الرقابية لاستكمال اجراءاتها. ولفت إلى ان الوزارة ابرمت مؤخرا عقدي صيانة منطقتي اليرموك وقرطبة بقيمة تتجاوز 26 مليون دينار، موضحا ان ما يميز مثل هذه العقود انها شاملة، أي تشمل البنى التحتية والإنارة والصرف الصحي وصرف الأمطار بما فيها أعمال الأسفلت بشكل متكامل.
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