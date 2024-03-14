راشد فلاح الحجيلان في ذمة الله
التاريخ
3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) فقدت الكويت أحد أبرز قادة الحركة النقابية العمالية بوفاة المغفور له بإذن الله راشد فلاح الحجيلان الرئيس الأسبق للاتحاد العام لعمال الكويت والرئيس الأسبق لنقابة عمال شركة البترول الوطنية، و«الأنباء» تتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
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