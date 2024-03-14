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راشد فلاح الحجيلان في ذمة الله

3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فقدت الكويت أحد أبرز قادة الحركة النقابية العمالية بوفاة المغفور له بإذن الله راشد فلاح الحجيلان الرئيس الأسبق للاتحاد العام لعمال الكويت والرئيس الأسبق لنقابة عمال شركة البترول الوطنية، و«الأنباء» تتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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