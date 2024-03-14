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الكويت: تطبيق المساواة بين الجنسين بإعطاء الحقوق المتساوية والمكفولة دستورياً وقانونياً

3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الكويت حرصها على تطبيق المساواة بين الجنسين بإعطاء الحقوق المتساوية والمكفولة دستوريا وقانونيا، بالإضافة إلى وضع معايير ذات مرونة تتناسب مع الواجبات والاحتياجات والأولويات للنساء والرجال على حد سواء.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مريم العازمي في اجتماع المائدة المستديرة تحت عنوان «تعبئة التمويل لعملية تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى إنهاء فقر النساء والفتيات» والمنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة.
وقالت العازمي إن المرأة الكويتية تمضي بخطوات ثابتة قدما على طريق التطور الحضاري باعتبارها أساس المجتمع وشريكة الرجل في التنمية، إذ قطعت خطوات واسعة في شتى ميادين الشأن العام والمناصب الريادية والقيادية لنيل حقوقها كاملة.
وأضافت أن «نضال المرأة الكويتية لم يأت وليد المصادفة، إنما ثمرة مسيرة طويلة استمرت لعشرات السنوات من المطالبات والجهود تكللت عام 2005 بإقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية».
ولفتت إلى دخول المرأة الكويتية في عام 2005 للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد إيمانا بأهمية مشاركتها في اتخاذ القرار على كل المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاث.
وتابعت أن المرأة الكويتية دخلت في عضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي وشغلت العديد من المراتب القيادية فأصبحت وزيرة ووكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة علاوة على خوضها تجارب ناجحة في القطاع الخاص حتى تمكنت من حجز مواقع متقدمة إقليميا ودوليا.
واستعرضت العازمي توالي نجاحات المرأة الكويتية في السلطة القضائية والسلك العسكري، حيث أشارت إلى قرار وزير الدفاع في عام 2021 الذي قضى بالسماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي «وكان القرار الأول من نوعه في تاريخ الكويت».
وفي السياق، لفتت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى أن الكويت وقعت في عام 1994 على اتفاقية حقوق المرأة (سيداو) الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي جاءت منسجمة مع الدستور الكويتي وتنص على تحقيق المساواة والاعتراف بكيان المرأة تجسيدا لأهميتها في المجتمع.
وأكدت العازمي اهتمام الكويت بمعالجة أوضاع المرأة في المجتمع الكويتي باستخدام استراتيجيات من شأنها الإسهام في خلق بيئة قوامها مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان.

MENAFN14032024000130011022ID1107978823

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