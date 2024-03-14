رئيس الوزراء استقبل أعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة

رئيس الوزراء استقبل أعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة
التاريخ
3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان، كلا على حدة، رئيس وأعضاء الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ومجموعة من أهالي الشهداء والمفقودين.
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