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سارة الميلم: جناح الكويت في إكسبو الدوحة يهدف إلى إبراز المبادرات البيئية

3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مدير جناح الكويت في معرض «اكسبو الدوحة 2023 للبستنة» سارة الميلم، أن الجناح يهدف إلى إبراز المبادرات البيئية من أجل تضافر الجهود كافة لمستقبل مستدام ورفع مستوى الوعي البيئي.
وأوضحت الميلم في تصريح لـ«كونا»، أن الجناح يحتوي على أقسام عدة منها المنطقة التفاعلية والمتحف الأسطواني وواحة الكويت إضافة إلى منطقة للأطفال. وأشارت إلى أن الجناح دأب على إقامة الندوات والمحاضرات والفعاليات التي من شأنها تعزيز الوعي والاستدامة البيئية لدى زائر الجناح لاسيما أن معرض «اكسبو» يهتم بالزراعة الحديثة والتكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي والاستدامة.
وذكرت أن الجناح أقام خلال هذه الفترة محاضرات عدة حملت عناوين «حبيبات التربة المتجانسة الناشئة من إضافة أملاح أكسيد الكالسيوم» و«نظام الري بالبخار البارد» و«التجربة الكويتية في تأهيل الأراضي الصحراوية المتدهورة» و«المنظومات الأخلاقية للبيئة» و«مبنى مواقف مستدام».
ولفتت إلى أن الجناح الكويتي في المعرض استقطب العديد من الزوار والمختصين والمهتمين بالبيئة للاستماع ومتابعة المحاضرات التي أقامها الجناح بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين. وأشارت إلى انه يشهد تفاعلا وإقبالا كبيرا من الزوار المواطنين والسائحين القادمين إلى قطر خصوصا في فترة العطل ونهاية الأسبوع. وتقدمت بالشكر والتقدير إلى المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالوكالة والمفوض العام لجناح الكويت في المعرض م. سميرة الكندري، على كل الجهود التي تبذلها في الجناح إضافة إلى القائمين على المعرض الذي شهد له الجميع بالنجاح وحسن التنظيم والترتيب.

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