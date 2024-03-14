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فيصل الحمود: استثمار إمكانيات الشباب أحد أشكال التنمية المستدامة

3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل الكويت بيوم الشباب الكويتي في 13 مارس من كل عام في ظل رعاية واهتمام كبيرين من الدولة باعتبارهم أكبر شريحة ضمن شرائح المجتمع، ما مكن العمل الشبابي الكويتي من تحقيق قفزات كبيرة على مؤشر تنمية الشباب العالمي.
وفي هذه المناسبة، قال المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن استثمار إمكانيات الشباب المتنوعة على الوجه الأمثل يعد شكلا من أشكال التنمية المستدامة في حياة الشعوب والأمم التي تبحث عن التطور والرقي.
وأضاف الشيخ فيصل الحمود في تصريح صحافي أن استثمار طاقات الشباب يأتي من خلال خلق أجيال شبابية إيجابية قادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية، مشيرا إلى أن الأمم والأوطان تبنى بسواعد شبابها من الجنسين فهم الحاضر والمستقبل.
وأوضح أن الاهتمام بالشباب يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي دائما ما يوصي بالشباب والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم وأفكارهم.
وبين أن أهل الكويت جبلوا على محبة قيادتهم ورمزهم ووطنهم ويتنافسون على ذلك، فالحس الوطني لدى الشباب الكويتي قوي، إذ يستمر العطاء والسعي والإبداع بكل جهد وعمل وإخلاص لهذا الوطن.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ لـ (كونا) إن من صميم عمل الهيئة رعاية الشباب المبادر ودفعه للأمام وتحفيزه لتحقيق أفضل الإنجازات باعتبارهم قادة المستقبل، وذلك بتنظيم برامج وأنشطة تصقل مواهبهم وتفتح أمامهم مساحات الإبداع والابتكار والريادة.
وأوضح الشيخ أن البرامج تقام بمراكز الشباب المنتشرة بمحافظات البلاد الست ومنها «قادة المستقبل» و«أكاديمية الفنون والإعلام» و«وادي الشباب» و«البرمجة الرقمية» و«منصة إمكان الرقمية» و«منجز» و«مبادرتنا» و«دوري الإبداع الشبابي» و«بوابة أيادينا للعمل التطوعي» و«المبادر المحترف» و«صناع العمل»، علاوة على الدورات الحرفية والأنشطة الرياضية والبرامج والأنشطة الصيفية.
وأضاف أن هذه البرامج مكنت العديد الشباب الكويتي من تحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية مثل فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة إضافة لحصد العديد من الشباب الكويتي المراكز الأولى في عدد من المسابقات الدولية الخاصة بالشباب.

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