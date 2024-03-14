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مسؤول أممي يبحث في بغداد سبل التقدم بملف المفقودين والممتلكات الكويتية

3/14/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب الممثل الأممي الخاص كلاوديو كوردوني مع وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي سبل التقدم بملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في منشور على موقع (اكس)، أنها تشجع على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم سريع، وهي على استعداد لمواصلة المساعدة في هذه العملية.
والتقى كوردوني قبل يومين برئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العراقية الفريق الحقوقي خالد إسماعيل ومدير حقوق الإنسان في الوزارة ثائر عبدالله وبحث معهما نفس الملف وسبل إحراز تقدم فيه.
وتطلق وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان بين الحين والآخر نداءات رسمية لحث المواطنين العراقيين على الإبلاغ عن أي معلومات حول رفات الكويتيين المفقودين في العراق والأرشيف الكويتي والممتلكات الكويتية.

MENAFN14032024000130011022ID1107978819

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