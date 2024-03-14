مسؤول أممي يبحث في بغداد سبل التقدم بملف المفقودين والممتلكات الكويتية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بحث نائب الممثل الأممي الخاص كلاوديو كوردوني مع وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي سبل التقدم بملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في منشور على موقع (اكس)، أنها تشجع على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم سريع، وهي على استعداد لمواصلة المساعدة في هذه العملية.
والتقى كوردوني قبل يومين برئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العراقية الفريق الحقوقي خالد إسماعيل ومدير حقوق الإنسان في الوزارة ثائر عبدالله وبحث معهما نفس الملف وسبل إحراز تقدم فيه.
وتطلق وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان بين الحين والآخر نداءات رسمية لحث المواطنين العراقيين على الإبلاغ عن أي معلومات حول رفات الكويتيين المفقودين في العراق والأرشيف الكويتي والممتلكات الكويتية.
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