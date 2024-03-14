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نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية العلاقات الثنائية

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هيديكو ساساهارا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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