نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية العلاقات الثنائية

نائب وزير الخارجية بحث مع السفيرة الأميركية العلاقات الثنائية
التاريخ
3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت كارين هيديكو ساساهارا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
MENAFN14032024000130011022ID1107978818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.