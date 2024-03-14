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((KIB)) يختتم الجولة الأخيرة لمهرجان ((Food Buzz))

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن اختتام الجولة الأخيرة من مهرجان Food Buzz لمشروعات الأغذية والمشروبات الكويتية، التي أقيمت في 5 و6 مارس ببرج الحمراء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وتأتي هذه الرعاية الاستراتيجية للمهرجان كجزء من برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
وتعليقا على مشاركة البنك في مهرجان Food Buzz، قالت المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مروة معرفي: «يسعدنا أن نواصل دعمنا لمهرجان Food Buzz هذا العام وأن نشجع الجميع على المشاركة في نسخة العام المقبل دعما للمشاريع الكويتية بشكل عام، وثقافة الطعام بشكل خاص».
وأضافت: «نفتخر بنجاح المهرجان في الأعوام السابقة، إضافة إلى النقلة النوعية التي شهدها هذا العام. وتأتي مشاركتنا في الفعاليات المجتمعية مثل Food Buzz تأكيدا على إيماننا بأهمية تمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، بصفتهم مصدر إلهام وعاملا مؤثرا في ازدهار اقتصادنا المحلي، والارتقاء بالأسواق التي يعملون فيها».
وخلال تواجدهم بجناح البنك المخصص في الجولة الأخيرة بنسخة قريش من المهرجان، تواصل ممثلو البنك مع الحاضرين عبر الحوارات التفاعلية حول الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، إضافة إلى نشر المعرفة المصرفية والمالية. وتأتي مشاركة البنك في إطار دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية. كما شجع جناح البنك الزوار على تبني الاستدامة في كافة تفاصيل حياتهم اليومية.
ويبقى KIB عنصرا أساسيا في المجتمع الكويتي لدعمه المستدام لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، كونه يؤمن بالقيمة الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع للسوق والاقتصاد والمجتمع ككل. ويأخذ البنك خطوات جادة وواعدة في هذا المجال، حيث أطلق «KIB مركز مبادر» الذي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات والموارد والأدوات لرواد الأعمال، وذلك بهدف تمكين خطواتهم ومساعدتهم في تحقيق النجاح.

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