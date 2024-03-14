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((التجارة)) تخالف عدداً من بائعي الأغنام والمواشي

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من مفتشي وزارة التجارة والصناعة بجولة على سوق الأغنام والمواشي «صفاة الري»، حيث أسفرت الجولة عن مخالفة ثلاثة بائعين لقيامهم بالتلاعب في بلد المنشأ، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تصريح صحافي إن الجولات التفتيشية مستمرة ومكثفة بصورة يومية سعيا من الوزارة لضبط أسواق المواشي والأغنام وحرصا منها على توافر اللحوم بمتناول الجميع.

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