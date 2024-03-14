((التجارة)) تخالف عدداً من بائعي الأغنام والمواشي

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من مفتشي وزارة التجارة والصناعة بجولة على سوق الأغنام والمواشي «صفاة الري»، حيث أسفرت الجولة عن مخالفة ثلاثة بائعين لقيامهم بالتلاعب في بلد المنشأ، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تصريح صحافي إن الجولات التفتيشية مستمرة ومكثفة بصورة يومية سعيا من الوزارة لضبط أسواق المواشي والأغنام وحرصا منها على توافر اللحوم بمتناول الجميع.
MENAFN14032024000130011022ID1107978816
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.