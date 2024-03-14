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((زكاة سلوى)) وزعت كوبونات غذائية للأسر المتعففة

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر السحيب: قمنا بتوزيع الكوبونات الغذائية على 100 أسرة متعففة داخل الكويت كمرحلة أولى بدعم كريم من بيت الزكاة، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع «إحساس».
وأوضح السحيب أن الشرائح المستفيدة من المشروع هم: الأرامل والمرضى وضعاف الدخل وغيرها من الشرائح الأخرى المستحقة للزكاة، مؤكدا أن توزيع الكوبونات الغذائية يتم للأشد حاجة، وذلك وفقا للأوراق الرسمية التي تثبت حاجة الأسرة للمساعدة، لافتا إلى التعاقد مع إحدى الأسواق المركزية التي لها فروع في كل مناطق الكويت، وذلك لتستقبل الأسر المتعففة لشراء الاحتياجات التي تناسبهم وفي أقرب الأماكن إليهم.

MENAFN14032024000130011022ID1107978815

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