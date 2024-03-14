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الهيئة الخيرية تُوزع وجبات إفطار صائم بالكويت

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن حملتها الرمضانية للعام 2024 «اترك أثراً»، واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع فرقها التطوعية إنفاذ مشروع «إفطار الصائم» داخل الكويت من خلال توزيع وجبات افطار صائم على العمال وأصحاب الدخل المحدود.
وشارك المدير العام للهيئة الخيرية بدر الصميط وفريق الهيئة في توزيع الوجبات على العمال في منطقة جنوب السرة، وسط فرحة المستفيدين وابتهاجهم بهذا العمل الإنساني ودعواتهم لأهل الخير بالقبول وسعة الرزق ودوام الصحة والعافية والخير والبركة.
وقال رئيس وحدة العمل التطوعي خالد الشعيب إن الهيئة إلى جانب نشاطها الخارجي وبالتعاون مع أكثر من 15 فريقا تطوعيا تحرص على تدشين مشروع إفطار الصائم داخل الكويت لمساعدة الفئات الضعيفة سواء من خلال توزيع وجبات الإفطار أو السلال الغذائية، مبينا أن إفطار الصائم من المشاريع الموسمية المرتبطة برمضان.
وأضاف الشعيب أن مشروع الهيئة في الخارج يتكون من سلال غذائية وموائد إفطار في مساجد المتبرعين الكويتيين، لافتا إلى أنها تستهدف الصائمين الأشد حاجة في 21 دولة، بالتعاون مع 32 جهة شريكة، من بينها 10 مكاتب خارجية.
وأشار إلى أن السلة الغذائية الواحدة تكفي من 6 إلى 7 أفراد طوال الشهر الفضيل، منوها إلى أن قائمة الدول المستهدفة من مشروع إفطار الصائم تشمل فلسطين واللاجئين السوريين واليمن ومسلمي الروهينغا والصومال والسودان والأردن وأوغندا والنيجر ونيجيريا وبنين وبوركينافاسو وباكستان وكازاخستان وأوزباكستان والأسر المتعففة في الكويت.

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