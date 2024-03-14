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جمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية في الكويت أقامت يوماً مفتوحاً لأعضائها

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU - فرع الكويت يوما مفتوحا في فندق سفير الفنطاس، وذلك للمرة الثالثة عشرة، بمشاركة أكثر من 300 شخص من خريجي الجامعة وعائلاتهم وأصدقائهم الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية المليئة بالتسلية والمرح.
وتخلل اليوم المفتوح العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية، إلى جانب الألعاب والعروض الاستعراضية التي أعدت خصيصا للأطفال.
وحضر من لبنان خصيصا لهذه المناسبة غادة ماجد مساعد نائب الرئيس لعلاقات الخريجين والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت أحمد عرفة والقنصل بالسفارة اللبنانية ميا العضم.
وقال رئيس جمعية الخريجين في الكويت زياد قباني: تهدف الجمعية من خلال هذا التجمع، إلى تعزيز أواصر العلاقات والتواصل بين خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية في الكويت وسط أجواء عائلية واحتفالية.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية الخريجين في الكويت مروان فرح إن الجمعية تحرص على تنظيم اليوم المفتوح كل عام، حيث بات تقليدا سنويا يحقق نجاحا كبير عاما بعد عام، مشيرا إلى أن أجندة الجمعية هذا العام مليئة بالأنشطة والمبادرات الجديدة.

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