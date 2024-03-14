جمعان الحربش استقبل المهنئين بشهر رمضان

جمعان الحربش استقبل المهنئين بشهر رمضان
التاريخ
3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق د.جمعان الحربش حفل استقبال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتبادل الحربش التهاني والتبريكات مع الحضور، والأحاديث الودية والسياسية، لاسيما ان البلد سيشهد انتخابات نيابية في هذا الشهر الفضيل 4 أبريل المقبل. ودعا الحربش الناخبين إلى الحضور يوم الاقتراع بكثافة لاختيار نواب أقوياء أكفاء وإصلاحيين يضعون مخافة الله نصب أعينهم ومصلحة الكويت في مقدمة أولوياتهم وفوق كل اعتبار.
MENAFN14032024000130011022ID1107978812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.