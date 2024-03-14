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جمعان الحربش استقبل المهنئين بشهر رمضان

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق د.جمعان الحربش حفل استقبال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتبادل الحربش التهاني والتبريكات مع الحضور، والأحاديث الودية والسياسية، لاسيما ان البلد سيشهد انتخابات نيابية في هذا الشهر الفضيل 4 أبريل المقبل. ودعا الحربش الناخبين إلى الحضور يوم الاقتراع بكثافة لاختيار نواب أقوياء أكفاء وإصلاحيين يضعون مخافة الله نصب أعينهم ومصلحة الكويت في مقدمة أولوياتهم وفوق كل اعتبار.

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