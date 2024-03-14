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موائد ((زين الشهور)) تستقبل الصائمين يومياً في المسجد الكبير

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «زين» عن انطلاق مبادرتها السنوية لإفطار الصائم، والتي تعود في عامها السابع عشر بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي إدارة المسجد الكبير، لتستقبل الصائمين يوميا في الخيمة الكبرى مقابل المسجد، وذلك ضمن حملتها المجتمعية لشهر رمضان المبارك «زين الشهور»، والتي تشهد هذا العام تقديم 42 ألف وجبة على مدار الشهر الفضيل.
وانطلقت المبادرة بحضور مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومسؤولي زين وإدارة المسجد الكبير، بالإضافة إلى أعضاء فريق «زين الشهور» التطوعي.
وتعود مبادرة زين لإفطار الصائم هذا العام للسنة السابعة عشرة، وهي تعتبر إحدى ركائز برنامج زين الرمضاني السنوي، حيث تقوم الشركة بتقديم وجبات الإفطار يوميا عبر الخيمة الكبرى في المسجد الكبير لخدمة الصائمين، كما تقوم أيضا بتقديم الوجبات بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يوميا في مختلف أنحاء البلاد، ليصل إجمالي عدد الوجبات المقدمة من زين على مدار الشهر الفضيل إلى 42 ألف وجبة.
ويقوم فريق «زين» بالإشراف المباشر على تنظيم هذه البادرة، ويشارك في تنظيمها فريق «زين الشهور» التطوعي المكون من موظفي الشركة من مختلف القطاعات والإدارات، في خطوة تؤكد اهتمام أفراد عائلة زين بتحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة.
ولا تقتصر الشراكة الاستراتيجية بين زين وإدارة المسجد الكبير على تقديم موائد إفطار الصائم فحسب، بل تمتد للعديد من البرامج والمساهمات الأخرى طوال الشهر الكريم، مثل خدمات الضيافة للمصلين خلال العشر الأواخر، وتنظيم مسابقة زين الأولى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ومسابقة موظفي زين وأبنائهم لحفظ القرآن الكريم.
هذا العام، يتواجد 6 من شركاء زين الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص في حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.
ودائما ما تأتي حملة «زين الشهور» بشكل متجدد وتتوسع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام، وتقوم الشركة من خلالها بمد جسور التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لتجسد روح العطاء التي يتميز بها الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، وتعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

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