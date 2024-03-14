((القوى العاملة)): تحديث بيانات المفوض بالوكالة عبر ((سهل))

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تحديث بيانات المفوض بالوكالة عبر موقع «سهل»، مؤكدة الحاجة إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع. وحددت الهيئة إجراءات تحديث بيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع عبر «سهل» بالخطوات الآتية:
٭ الدخول على برنامج «سهل» أعمال من خلال قائمة خدمات إدارية - شاشة.
٭ تحديث بيانات الوكالة.
٭ اختيار الملف.
٭ إدخال رقم الوكالة المطلوب تسجيلها أو تحديثها بالنظام.
٭ إضافة مرفق الشهادة للطلب.
٭ تقديم الطلب.
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