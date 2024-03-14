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((القوى العاملة)): تحديث بيانات المفوض بالوكالة عبر ((سهل))

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن تحديث بيانات المفوض بالوكالة عبر موقع «سهل»، مؤكدة الحاجة إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وبيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع. وحددت الهيئة إجراءات تحديث بيانات الوكالة للمفوضين بالتوقيع عبر «سهل» بالخطوات الآتية:
٭ الدخول على برنامج «سهل» أعمال من خلال قائمة خدمات إدارية - شاشة.
٭ تحديث بيانات الوكالة.
٭ اختيار الملف.
٭ إدخال رقم الوكالة المطلوب تسجيلها أو تحديثها بالنظام.
٭ إضافة مرفق الشهادة للطلب.
٭ تقديم الطلب.

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