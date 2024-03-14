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اليوم آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل

3/14/2024 2:36:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن تعديلات جذرية على آلية الترشيح للتوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية. وقالت المصادر، إن إقرار الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية سيكون مسؤولية مجلس الخدمة المدنية تنفيذا للتعميم رقم 4 لسنة 2024 الصادر عن ديوان الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم
1 لسنة 2024، لذا على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقا للضوابط المعمول بها. وبناء على ذلك، خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان الوزراء لرفع الاحتياجات الوظيفية للجهات التابعة لهم الى مجلس الخدمة المدنية.
وأكدت المصادر أن تكليف مجلس الخدمة المدنية بإقرار الاحتياجات الوظيفية لجميع أجهزة الدولة المرتبطة بالديوان يحقق المساواة في التعيين بالوظائف العامة في الجهات الحكومية ويضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وتجنب التعارض والتمييز.من الأهمية ذكر أن الآلية الحالية تنص على تكليف الجهات الحكومية رفع وإدخال احتياجاتها الوظيفية مباشرة إلى النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية. في السياق ذاته، أعلن الديوان أن اليوم الجمعة هو آخر موعد لتسجيل الباحثين عن عمل، «حيث يستمر التسجيل إلى الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل». ودعا الديوان من يرغب في التسجيل عن طريق موقعه الإلكتروني().

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