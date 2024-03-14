فقدان الجنسية الكويتية من 6 أشخاص

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف قرارا يحمل رقم 16/3 لسنة 2024م بشأن فقدان الجنسية الكويتية، جاء فيه:
المادة الأولى: تفقد الجنسية الكويتية من كل من:
٭ تركيه خليفه سند باني المطيري
٭ كاميليا عبدالحميد محمد حسين علي قبازرد
٭ موضي فيحان جاعد علوش المطيري
٭ نوره ناصر بجاد نهار العتيبي
٭ مها ناصر بجاد نهار العتيبي
٭ نحه حمد مشيط عمره العجمي
وذلك استنادا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه
أعلاه. المادة الثانية: على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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