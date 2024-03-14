تعديل أوضاع مخالفي الإقامة



مصدر أمني: الحد الأقصى للغرامات 600 دينار وأعداد المخالفين تتجاوز 110 آلاف مخالف إدارات الإقامة تستقبل من عليهم عوائق إدارية أو قضائية لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة

محمد الجلاهمة - أحمد خميسأعلنت وزارة الداخلية السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من الأحد المقبل حتى 17 يونيو وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني.وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من 17 مارس 2024 حتى 17 يونيو 2024، وهم «الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة».وأضاف أنه «يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك».وأشار إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن «يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى».وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.إلى ذلك، قال مصدر أمني ان أعداد مخالفي قانون الإقامة تتجاوز الـ 110 آلاف مخالف من مختلف الجنسيات. وأكد المصدر استمرار ملاحقة المتسولين والباعة الجائلين، لافتا إلى ترجيحات بوقف تعقب المخالفين إلى حد كبير عبر حملات خلال المهلة، على أن تتخذ وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة إجراءات مشددة في ملاحقة أي مخالف لن يستفيد من المهلة وستصدر عنها قرارات في حينه.ولفت المصدر إلى أن الحد الأقصى للغرامة المستحقة على المخالف يبلغ 600 دينار.ووصف المصدر المهلة الجديدة بالفرصة الكبيرة والتي تأتي بعد نحو 4 سنوات من آخر مهلة مشابهة، مشددا على ضرورة أن يستفيد جميع المخالفين من المهلة.وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بالشيخ فهد اليوسف أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصدار قرار بإمهال المخالفين فرصة لتعديل أوضاعهم.