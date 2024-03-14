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القادسية يتفوق على العربي في ((ديربي السلة))

3/14/2024 2:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب القادسية على نظيره العربي 90-78 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، وذلك في الجولة الثانية لمنافسات المربع الذهبي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل «الأخضر» إلى النقطة الـ 2 بعد خسارتين من الكويت والقادسية.
وتختتم الجولة الثانية في الـ 9 مساء اليوم بلقاء يجمع الكويت حامل اللقب مع كاظمة على صالة الاتحاد.
وقد شهدت مواجهة القادسية والعربي تحولات عدة في مجرياتها، إذ بسط «الأخضر» أفضلية نسبية على أغلب فتراتها، لكن كانت كلمة الحسم لـ «الأصفر» في الربع الأخير من المواجهة المثيرة.
وتمكن العربي من التفوق في النصف الأول من المباراة والخروج متقدما بفارق 7 نقاط (46-39)، وبدا واضحا تأثر القادسية بغياب نجمه عبدالمحسن الموسوي، ليحافظ «الأخضر» على تقدمه في الربع الثالث 61-58، لكن للمدرب الأميركي انتوني ستيفن ولاعبيه كان لهم رأي آخر في النتيجة النهائية، ومع تألق روبرت لوري في الاختراق، وسيطرة زميله إلونو تحت السلة دفاعا وهجوما، وهشاشة دفاعات «الأخضر»، وتسرع لاعبيه في التسجيل، سيطر لاعبو القادسية على «شوط الحسم» ليسجلوا 32 نقطة، فيما غابت الحلول عن التونسي نضال بن عبدالكريم ولاعبيه الذين لم يسجلوا سوى 17 نقطة فقط.

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