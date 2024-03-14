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العبكل: يجب حماية اللاعبين

3/14/2024 2:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
عبر المنسق الإعلامي لفريق الكرة بالعربي مشعل العبكل، عن سعادته بتصدر الأخضر الدوري بعد الفوز 3-1 على النصر، مضيفا: «فوز مستحق سعينا له لضمان تواجد العربي في دائرة المنافسة والتطلع إلى صدارة الترتيب وهذا ما تحقق بجهود اللاعبين وحسن إدارة الجهاز الفني للمباراة وبقدر الشعور بالفرحة نشعر بالحزن والألم لإصابة بندر السلامة».
وطالب لجنة الحكام بضرورة التنبيه على حكام المباريات لحماية اللاعبين خصوصا من أصحاب المهارة في المرور، موضحا: «هناك فرق بين المهارة والتمثيل أثناء السقوط، فخسارة السلامة ليست للعربي فقط وإنما للأزرق الذي سيفتقد جهوده في مواجهتي قطر بالتصفيات المشتركة».
ولفت إلى أن «الأخضر» يعاني من الإرهاق وكثرة الإصابات وهي إصابات ملاعب وأمرها وارد جدا خصوصا للاعبين المهاريين وليست قصورا في أداء الجهاز الطبي أو الفني المساعد كما يشاع من قبل البعض، مؤكدا أن الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته.

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