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أكاديمية سعد العبدالله تلتقي جامعة الخليج في ختام دوري بنك وربة لكرة القدم

3/14/2024 2:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستضيف ستاد صباح السالم بالنادي العربي في التاسعة من مساء غد «السبت» المباراة النهائية لدوري بنك وربة لكرة القدم للتعليم العالي التي تجمع فريقي أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 14 فريقا من المؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
وقد انتهت اللجنة المنظمة من كل الاستعدادات لإقامة المباراة، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من مسؤولي الفريقين بالإضافة إلى مسؤولي كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أصحاب المركز الثالث بعدما حققوا الفوز على الجامعة الأمريكية في الكويت، بجانب طلبة أكاديمية سعد العبدالله وجامعة الخليج.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد المدرسي - رئيس اللجنة العليا للدورة فيصل المقصيد، أن دوري وربة هذا الموسم شهد منافسات قوية منذ انطلاق دور المجموعات إلى مباريات الدور قبل النهائي الذي أسفر عن تأهل أكاديمية سعد العبدالله وجامعة الخليج للمباراة النهائية. وقال: الشراكة الاستراتيجية مع بنك وربة لرعاية فعاليات وأنشطة الاتحاد المدرسي والتعليم العالي ساهمت في ارتفاع المنافسة بكل الألعاب وليس كرة القدم فقط وهو ما يضع اللجنة العليا إلى ضرورة العمل من الآن على كيفية تطوير النسخة الرابعة التي من المتوقع أن يزيد عدد المشاركين فيها ليتخطى 14 فريق بعدما كانت النسخة الثالثة 11 فريقا.
وأضاف: «ختام دوري بنك وربة للتعليم العالي هذا العام غير بعدما زاد الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، حيث سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال القناة الثالثة الرياضية بعدما سخر وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري كل الإمكانيات لنقل المباراة الختامية لدوري بنك وربة لكرة القدم بناء على توجيهات وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري الأب الروحي للاتحاد المدرسي والتعليم العالي والداعم لإستراتيجية الاتحاد 2021-2026».
وأشار رئيس الاتحاد المدرسي، إلى أن التكاتف من قبل مؤسسات التعليم العالي وحرصهم على المشاركة بالإضافة إلى الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة المدير العام يوسف البيدان ونائبه لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم ساهم في إنجاح تنظيم الدوري الذي نال إشادة من قبل المسؤولين والمتابعين بعدما تم تنفيذ الرزنامة بكل احترافية وتطبيق اللائحة التي وضعتها اللجنة الفنية.
من جانبه، أبدى رئيس المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة أحمد القطامي سعادته بدعم أنشطة الاتحاد الكويتي المدرسي خاصة دوري كرة القدم بعدما شهدت المنافسات مستويات متميزة بجانب الجهد الكبير الذي قدمه اللاعبون من أجل التأهل للمباراة النهائية، وقال: «نفتخر بالدور الكبير الذي قدمه بنك وربة ونتوقع المزيد في النسخ المقبلة، وأن يكون هناك الأفضل، فدعم المبادرات الرياضية يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالكويت».
هذا، وستنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال القناة الثالثة الرياضية من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي عبدالله حسين قبل انطلاق المباراة بـ 30 دقيقة يستضيف من خلاله مسؤولي الاتحاد واللجنة الفنية وكذلك الرعاة بجانب المحللين، فيما سيتولى د.عبدالله الأنصاري عمل عدة لقاءات مختلفة من أرض الملعب لنقل الصورة الحية لكل الحضور وكبار الشخصيات.

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