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الجولة الأولى - مجموعة البطولة: العربي.. عاد للقمة

3/14/2024 2:35:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم
aziz995@
كتب الفحيحيل نهاية الجولة الأولى من مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز بيده بعد أن أجبر المتصدر السابق الكويت على التعادل 1-1 ليستقبل العربي الهدية برحابة صدر، ولم يفوتها بعد فوز مستحق على النصر 3-1 ظفر من خلالها بالصدارة قبل فترة التوقف الدولي «فيفا داي»، بينما استمر القادسية بعروضه المميزة وحقق انتصارا مع أداء مميز على حساب السالمية 4-2.
الأخضر.. لم يعانِ
قدم العربي مباراة مثالية أمام النصر من جميع النواحي، فهو تقدم بهدف مبكر وواصل ضغطه على المنافس طوال المباراة حتى تمكن من تسجيل 3 أهداف مستحقة مع أداء متوازن لم يترك من خلاله للعنابي فرصة لتهديد مرماه بصورة كبيرة، ومن بعدها قام المدرب داركو نيستروفيتش بإجراء عدد من التبديلات لمنح لاعبيه البدلاء فرصة من أجل الوقوف على مستواهم لقادم الجولات وقبل فترة التوقف، ورغم أن المباراة سيرها الأخضر كيفما يشاء، إلا أن انه استقبل هدفا باللحظات الأخيرة بسبب تهاون لاعبي الوسط والدفاع، وهو أمر يجب ألا يحدث مستقبلا.
الأبيض.. غلطة بنقطتين
لم يتعلم الكويت ومدربه التونسي نبيل معلول من أخطاء الماضي خصوصا عند مواجهة الفحيحيل، فهو يتقدم بهدف ولا يبحث عن هدف الأمان الثاني وكأن المواجهة انتهت عند هذا الهدف، وبالفعل كرر الفحيحيل ما فعله في الدوري وتمكن من تعديل النتيجة بهدف قاتل وبخطأ من المدافع فهد حمود ليعود الأبيض في محاولة لتصحيح المسار ولملمة أوراقه لكن من دون فائدة وأداء مقنع حتى انه لم تكن له هجمات خطرة في الوقت بدل الضائع، ما يدل على أن الفريق لم يستفق من صدمة التعادل.
الأصفر.. عاد بثقة
على الرغم من استقبال مرمى القادسية لهدف مبكر من السالمية، إلا أن الفريق لم يرتبك وحافظ على توازنه من خلال ضغط عال وعدم ترك مساحات كبيرة في مناطقه الدفاعية زاد عليها سيطرته على الكرة بشكل كبير ما تسبب في إرهاق منافسه لفترات كبيرة في المباراة، وبالفعل وبهدوء كبير ومن دون تسرع وقبل ختام الشوط الأول تمكن من تسجيل هدف التعادل ما أعطى الفريق دفعة معنوية كبيرة في الشوط الثاني والذي كان له مفعول السحر في كل شيء ليظهر الأصفر بشكل مغاير من الناحية الهجومية ويسجل هدفا تلو الآخر حتى وصل لأربعة أهداف، وبعدها تعمد المدرب محمد المشعان إشراك لاعبين وتهدئة اللعب، لكنه استقبل هدفا ثانيا لم يؤثر على النتيجة النهائية.
العنابي..ما لعب
منذ بداية المباراة كان واضحا على النصر في مواجهة العربي أن الفريق لم يكن جاهزا للمباراة بصورة كبيرة بسبب سوء التركيز والتي وراءها بلا شك ظروف قاهرة إدارية متمثلة في عدم استلام الرواتب لمدة 5 أشهر، وهو الأمر الذي له تأثير واضح على الأداء العام، فالعنابي لم يكن بهذا الأداء والمستوى في منتصف الموسم لذلك لاحظنا الفريق يستقبل الأهداف واحدا تلو الآخر دون ردة فعل حقيقية أو تهديد على مرمى الحارس سليمان عبدالغفور الذي كان مرتاحا طوال شوطي المباراة باستثناء الهدف الشرفي الذي سجله زاباتا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.
الفحيحيل.. يقاتل حتى النهاية
منذ أن بقي في دوري الكبار والجميع يشيد بما يقدمه الفحيحيل من مستوى وأداء حتى ان مركزه الأخير في مجموعة البطل اعتبرها الكثيرون أمرا ظالما لما أظهره في جميع جولات الدوري الممتاز ليتأكد هذا الأمر سريعا وداخل أرضية الملعب، فالفريق وبعد أن تأخر بهدف أمام الكويت لم ييأس ووقف ندا قويا وقاتل حتى النهاية من أجل تسجيل هدف التعادل ليحقق ما بحث عنه وسط أداء متوازن في جميع الخطوط فهو لم يترك لمنافسه أي فرصة بتسجيل هدف ثان وضايقه كثيرا وبادله الهجمات لذلك استحق نقطة التعادل عن جدارة.
السماوي.. ضايع بالدفاع
من الممكن أن نقسم فريق السالمية إلى جزأين، وهو بالواقع لا يصح في كرة القدم لكنه مع المدرب انتي ميشا وتحديدا في مواجهة القادسية، ظهر بشق هجومي فعال وقادر على الوصول للمرمى من الناحيتين الجماعية والفردية، وانه يستطيع التسجيل، فيما نجده «ضايع» دفاعيا بكل شيء سواء التنظيم أو التركيز والتمركز وكذلك الأخطاء الفردية من مدافعيه الذين لا يستطيعون قطع الكرات إلا من الأخطاء سواء القريبة من المنطقة أو في أطراف الملعب، لذلك ومهما تقدمت في النتيجة ولديك دفاع مهزوز ومرتبك لا يمكنك الفوز بالمباراة أو حتى الخروج بنتيجة التعادل، وهو ما حدث في مواجهة الأصفر.. وخير وصف للفريق أن ما يفعله الهجوم يضيعه الدفاع بسهولة.



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