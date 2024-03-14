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سحب قرعة ربع نهائي ((الأبطال)) اليوم

3/14/2024 2:35:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطاح أتلتيكو مدريد الإسباني بضيفه إنتر الإيطالي الوصيف من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما 2-2 بإجمالي المباراتين، فيما قاد العائد الانجليزي جادون سانشو بوروسيا دورتموند الألماني للفوز على أيندهوفن الهولندي 2-0 وحسم تأهله بعد تعادلهما 1-1 في الذهاب.
وانضم أتلتيكو ودورتموند إلى كل من مان سيتي حامل اللقب وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.
وتقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة، وستكون مفتوحة من دون تصنيف ولن تجنب مواجهة الأندية من بلد واحد أو تلك التي تقابلت في دور المجموعات.
في المباراة الأولى في العاصمة الإسبانية مدريد، عوض أتلتيكو خسارته 0-1 ذهابا بفوز ثمين في الإياب 2-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليفرض سيناريو ركلات الترجيح.
سجل هدفي أتلتيكو العائد من الإصابة الفرنسي أنطوان غريزمان (35) والبديل الهولندي ممفيس ديباي (87)، وهدف انتر فيديريكو ديماركو (33).
وفرض حارس أتلتيكو السلوفيني يان اوبلاك نفسه نجما بتصديه لركلتي التشيلي أليكسيس سانشيز والهولندي ديفي كلاسن، بينما أطاح القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بكرته بعيدا، في حين فشل ساوول نيغيس في ترجمة ركلته من جانب أتلتيكو.
وقال أوبلاك بعد نهاية اللقاء: «كنا نعرف انها ستكون مباراة صعبة لكننا كنا نملك دائما الأفضلية لأننا نلعب على أرضنا.. أنا سعيد بالفوز».
في الثانية، يدين دورتموند بفوزه للعائد إلى صفوفه سانشو صاحب هدف الافتتاح بعد 3 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يصاب ويخرج في الشوط الثاني، ليضاعف بديله ماركو رويس النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وقال سانشو عقب التأهل: «أنا ممتن لأنني تمكنت من تسجيل هدف التقدم للفريق. كنا نعلم أن الأمر سيكون صعبا، لكنني شعرت بأنه سيكون لدينا الأفضلية لأننا نلعب أمام جماهيرنا».

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