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رمضانيات.. طلحة بن عبيدالله

3/14/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عندما استشهد في معركة أحد: «هذا ممن قضى نحبه».
إنه طلحة بن عبيد الله، أحد المبشرين بالجنة وهو أيضا أحد الثمانية الذين سبقوا في الإسلام وأحد الستة أهل الشورى وأنه طلحة الخير كما أسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأسماه أيضا طلحة الفياض وطلحة الجود.. وهذه مجموعة مسميات اختارها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للبطل الذي وقف بكل صلابة في غزوة أحد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدى لكل السهام والسيوف الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما إسلام طلحة فكان حكاية، حيث كان في الشام من أجل التجارة، وقد التقى بكاهن نصراني ونصحه أن يسرع إلى مكة ليلحق برجل أسماه «أحمد» بأنه هو نبي آخر الزمان.. فانطلق طلحة كالبرق لينال شرف دخول الإسلام وليكون أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ولما وصل إلى مكة وجد ابن عمه أبوبكر الصديق رضي الله عنه قد سبقه في اعتناق الدين الجديد فأسلم على يدي أبيبكر ابن عمه ولقد أسلم على يده خمسة من المبشرين بالجنة.
وعرف عن طلحة أنه فدائي، لا يهاب شيئا وكان موقفه في دفاعه عن رسول الله خير دليل على شجاعته، فقد استقبل كل السهام الموجهة لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قطعت يده وتحمل جراحات في جسده وكانت الدماء تنصب من جسده حتى قدميه.
وطلحة بن عبيد الله كان زاهدا يساعد كل محتاج، فقد قال عنه قبيصة بن جابر: صحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال من غير مسألة منه.. وعن علي رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله يقول: إن طلحة والزبير جاراي في الجنة. وقال عنه أيضا وجبت الجنة له.
هذا طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة لقد ضحى بنفسه وماله لينصر نبيه ودينه ولم يتردد في الاندفاع للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طوق جنود كفار قريش لينالوا منه وقتله إلا أن الفدائي طلحة دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل بسالة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض، وقد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة».
والله الموفق.

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