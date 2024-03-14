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الشفيعان!

3/14/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقبل شهر رمضان المبارك الذي أُنزل فيه القرآن الكريم (إنا أنزلناه في ليلة مباركة) سورة الدخان: الآية 3، والليلة المباركة هي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
وفي هذا الشهر الفضيل يقبل الناس كبارا وصغارا على تلاوة كتاب الله بعدما هجره البعض طوال العام.
يحضرني موقف عن تدبر القرآن الكريم: «كان المفكر والشاعر الباكستاني محمد إقبال يقول لابنه كل يوم هل قرأت القرآن؟ فيجيب الابن: نعم يا أبي قرأته»، استمر الأب على هذه الحال 3 سنوات 365×3= 1095 يوما. قال الأب لابنه 1095 مرة هل قرأت القرآن. في مرة من المرات قال الابن لأبيه: يا أبت أنت كل يوم تسألني هل قرأت القرآن.. ما السرُ في ذلك؟!
فأجاب محـــمد إقـــبال: أُريدك أن تقرأهُ بقلبك وليس بلسانك.
فلنسأل أنفسنا.. يا ترى هل نقرأ القرآن بقلبنا أم بلساننا؟!
٭ اقرأ واتعظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيامُ: أي ربِّ منعتُهُ الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن ربِّ منعتُهُ النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان».

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