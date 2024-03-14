زحمة يادنيا زحمة

تشهد الطرق السريعة وشوارع محافظاتنا اختناقات كبيرة على مدار الساعة، مما يؤثر على أداء الواجبات المهنية والإنسانية لكثير من الجهات المعنية، وفي مقدمتها حركة سيارات الإطفاء والإسعاف والنجدة والمرور وغيرها من جهات العمل، كالأشغال والبلدية، وذهاب وعودة الموظفين، والعمال إلى وظائفهم وأعمالهم في جميع مناطق البلاد.المثير أحيانا تداخل أحجام المركبات العملاقة من شاحنات وقاطرات وباصات كبيرة، والتي لا يلتزم بعض قائديها بتعليمات الدولة لاسيما خلال فترات الذروة، رغم جهود وزارات الدولة كل فيما يعنيه.ورغم تصريحات وزير الداخلية بذلك، لكن للفترات المسائية غفلاتها وقيادة بعض شباب مركباتهم ما بين أرتال سيارات خدمات أخرى تتسبب بتلك الاختناقات تواجهها دول متقدمة بفرض رسوم على الطرق المؤدية للعواصم والمناطق والمدن الصناعية الكبير، ومناطق صيانة السيارات وغيرها، مما يتطلب فرض رسوم محددة عليها لتتمكن الدولة من توسعة الطرق المعنية وإعادة ترميمها وصيانتها المستمرة لمنع تطاير الحصى وإلحاق الأذى بالمركبات التي تستخدم تلك الطرقات.وقـــد باشرت بعض دول الخليج العربي وكــــذلك معظم دول أوروبا وغيرها، نظـــام الرسوم تعديلا لمساراتها لتكون الشوارع بأفضل حالاتها، ومنع ومخالفة متـــجاوزيها حماية للآخرين ولهم أيضا! لذلك لو يتم تطبيق المقترح المتواضع القائم على الاستفادة من خبرات الآخرين وتفعيل الأمر على أرض الواقع واتخاذ القرار ودراسة نتائجه لعلها تكون إيجابية بالذات لأوقات الذروة ودوام موظفي الوزارات، ومواسم الدوام المدرسي وحالة الطرقات المؤدية من وإلى هذه المراكز والمواقع التي يقصدها الناس بكثرة وعلى مدار اليوم.طالت أعماركم فكل مواطن وفي خفير أمني للبلاد والعباد، داعين لكم بالسلامة الدائمة مع الشكر الجزيل لأجهزة الدولة المعنية التي تبحث دائما على الحلول وتبذل الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم وإجراءاتهم.

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