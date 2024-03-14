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قرقيعان الكويت

3/14/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «القرقيعان» هو مناسبة تراثية سنوية خاصة بالأطفال محببة إلى نفوس جميع الكويتيين، ويحتفل بها في ليالي النصف من شهر رمضان المبارك (في ليلة الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من شهر رمضان)، وورثها المجتمع من الآباء والأجداد ولم تنقطع حتى يومنا هذا، إذ يخرج الأطفال في هذه المناسبة مرتدين الملابس الشعبية ويرددون الأهازيج والأناشيد الخاصة بالمناسبة ويتم توزيع الحلوى والمكسرات على الأطفال، وغالبا ما تكون الملابس الشعبية تحتوي على أكياس من القماش لتجميع الحلوى والمكسرات فيها وأحيانا النقود.
و«القرقيعان» كلمة شعبية تعني الشيء المخلوط المتعدد الأصناف، ويرجح أن القرقيعان كلمة أتت من كلمة قرع وقرعان وجمعها قرقعة، وقرقيعان وتعني ضرب الأواني والسلال الحاوية للحلويات والمكسرات.
وكان الأطفال يتجمعون بعد الإفطار ويسيرون بين المنازل في المنطقة ويرددون الأهازيج والأناشيد الشعبية ويطرقون أبواب الجيران، ويتم ترديد أسماء أفراد العائلة حسب ما يطلبه منهم أهل المنزل، وبعد ذلك يتم توزيع الحلوى عليهم ثم يغادرون المنزل بترديد الدعاء لأهل المنزل وهو «عساكم تعودونه وكل سنة تصومونه».
ولا يختلط الأولاد مع البنات في جمع القرقيعان، وتجمع البنات القرقيعان من البيوت المجاورة من منازلهن فقط، وتختلف أناشيد البنات عن أهازيج الولاد فللبنات أنشودة خاصة وهي «قرقيعان وقرقيعان بيت قصير ورميضان عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام، يا الله سلم ولدهم، يا الله خله لأمه، عسى البقعة ما تخمه، ولا توازي على أمه عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم..».
أما الأولاد فيقولون، «سلم ولدهم يا الله خله لأمه يا الله». وكانت الملابس بسيطة ليس بها أي تكلف فالأولاد يلبسون الدشداشة والسترة والنعال الشعبية، أما البنات فيلبسن الدراعات والبخنق وهي مطرزة بألوان مختلفة مع «الترتر» و«الزري» الذي يوضع على الرأس.
وفرضت العادات والتقاليد الكويتية على صاحب كل منزل أن يستعد لمناسبة القرقيعان أيا كانت ظروفه المادية، وإذا لم يكن مستعدا فيوزع البعض منهم بعض النقود على الأطفال.
ومع التطورات الحديثة أدخلت على القرقيعان تشكيلات جديدة من أدوات الزينة والحلويات والكاكاو مع وضع بطاقات بأسماء الأبناء وتبادل الأهالي فيما بينهم القرقيعان بشكله المتطور. ولكن ما زال هناك البعض من الذين يحافظون على العادة القديمة من القرقيعان وتوزيع الحلوى والمكسرات البسيطة من دون أي تكلف على رب العائلة، خاصة أن هناك بعض الأسر ذات دخل محدود ولابد من إسعاد أطفالهم في المشاركة بالقرقيعان والاستمتاع بالحلويات.

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