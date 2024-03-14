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آمال المواطن الكويتي!

3/14/2024 2:35:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس لدينا أدنى شك في حرص وسعي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والحكومة الدؤوب والدائم لتحسين معيشة المواطن الكويتي الذي ازدادت عليه مصاريف وتكاليف الحياة المعيشية وفي ظل غلاء الأسعار تبعا للظروف العالمية والدولية. والتي لا يتحمل الكثير من المواطنين تبعاتها أو نتائجها بأي شكل من الأشكال، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية منذ أكثر من عام تقريبا، وكانت الأسباب المطروحة آنذاك عائدة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتوالى ارتفاع الأسعار بسبب ومن دون سبب.
وفي الحقيقة المواطن الكويتي ينتظر الكثير من حكومتنا وسمو الرئيس، والذي هو أهل لها بإذن الله.
من جانب آخر نقول إن القضايا الحيوية التي تهم المواطن الكويتي متعددة اليوم وعلى أكثر من صعيد، وعلى رأسها كما أسلفنا الغلاء في الأسعار والرواتب التي تعرضت لقدر ضئيل من الزيادات على مدى عقود ماضية، ولم تكن تلك الزيادة متوافقة مع الزيادة في الأسعار والغلاء الذي نتحدث عنه.
فمن هذه الناحية هناك مطلب ملح للمواطن الكويتي يتمثل في زيادة الرواتب بما يتناسب والوضع الاقتصادي، مع التنويه إلى حرص الجهات المعنية على عدم قيام البعض باستغلال زيادة الرواتب حين إقرارها، بإذن الله، حتى لا تفقد الغرض الأساسي من إقرارها وتضيع في جيوب من لا يراعي أوضاع المواطنين، خصوصا الذين ينصب اعتمادهم على هذا الراتب المسكين. من ناحية أخرى أيضا، ومهمة في نفس الوقت، نجد بادرة الحكومة قبل فترة وجيزة عبر قيامها بتقديم تصورات إلى مجلس الأمة السابق لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأسهم المتقاعدون. وهذه بادرة خير وبشارة طيبة تندرج في نفس موضوع هذا المقال.
نتمنى من الله عز وجل أن يسدد خطى سمو رئيس مجلس الوزراء للعمل مع كل المعنيين في الدولة لتحقيق هذا الأمل المنشود، وهو ليس بغريب أبدا على حكمائنا وقادتنا وأولي الأمر في هذا الوطن المعطاء، في تقديم استدامة واستمرارية تحسين أوضاع المواطنين الذين يستحقون كل خير بلا شك، وكما تعودنا من قيادتنا الحكيمة واستمرار هذا النهج المبارك.
والله ولي التوفيق.


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