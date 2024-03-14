العلامة عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت الأول

عندما نتحدث عن تاريخ الكويت نقف وقفة إجلال واحترام وتقدير لأول من خط بيده تاريخنا بكل أمانة، فكفانا الحل والترحال، فهو صاحب السبق و«الأولية المطلقة» في هذا الجانب المهم، إنه الشيخ الجليل عبدالعزيز الرشيد، رحمه الله، هذا الرجل النادر الذي كرس جهده وعلمه وذكاءه وسنين عمره لخدمة وطنه بكل إخلاص، فدعا للتعليم وإنشاء المدارس، وعمل الخير ورفعة شأن الكويت وأهلها، حتى فارق الدنيا، رحمه الله، ولا أشبهه إلا بقول الخنساء:وإن صخرا لتأتم الهداة بهكأنه علم في رأسه نارواسمه بالكامل عبدالعزيز بن أحمد بن رشيد بن ابداح، وفي شبيبته رحل مشمرا عن ساعده في طلب العلم، فزار الأحساء والزبير وبغداد والمدينة المنورة، ثم عاد ليدرس في المدرسة النظامية الأولى في الكويت وهي «المباركية»، واقترح في هذه الأثناء إنشاء مدرسة نظامية ثانية في مجلس السيد خلف باشا النقيب، فقوبل اقتراحه بالموافقة الجماعية وأنشئت «المدرسة الأحمدية» عام 1921. وكان الشيخ عبدالعزيز محاربا شرسا للبدع والخرافات والجهل، فنجح نجاحا كبيرا في ذلك، وكان خطيبا مصقعا وأديبا وشاعرا، وأسهم في إنشاء النادي الأدبي والمكتبة الأهلية.ومؤرخنا الراحل، رحمه الله، كان أول من أصدر مجلة كويتية أسماها «مجلة الكويت» عام 1928 ثم «مجلة التوحيد» وغيرهما.وقبل هذا التاريخ عندما أصدر الشيخ أحمد الجابر الصباح، رحمه الله، أمره بإنشاء مجلس الشوري عام 1921 كان أحد أعضائه، وكان يحضر مجلسه واعظا ومرشدا. أما فيما يخص مؤلفاته فهي كثيرة، وأهمها «تاريخ الكويت» الذي صدر عام 1926، ويعد المرجع الأول على مستوى الدولة.وعرف عن الشيخ عبدالعزيز قوة الشخصية والشجاعة والعلم الغزير، وكان شهما نبيلا جوادا أريحيا عالما عابدا فاضلا، وهذه شهادة من عاصره من العلماء والأدباء. وقد حضر معركة الجهراء وكان خير شاهد على أحداثها فاستفاد منه المؤرخون والباحثون استفادة كبيرة، ثم سافر إلى إندونيسيا في سنينه الأخيرة لنشر الإسلام واستقر في «جاوة»، وأصدر هناك مجلة «الكويت والعراقي» اشترك معه فيها الأستاذ يونس بحري وصدرت عام 1931، وفي هذه المدينة لاقى مؤرخ الكويت الأول الشيخ عبدالعزيز الرشيد وجه ربه عام 1938، وهو في الواحدة والخمسين من عمره، وما إن وصل خبر وفاته إلى الكويت حتى تأسف الناس عليه تأسفا شديدا وترحموا عليه، فرحيله يعد خسارة فادحة على العلم والعلماء، رحمه الله.ودمتم سالمين.

MENAFN14032024000130011022ID1107978794