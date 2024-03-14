الترك.. مدرب وطني يحيي طقوس رمضان في أميركا ويرصد تفاصيل الكرة الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أكد المدرب الوطني وشيخ المدربين عيسى الترك، المقيم حاليا في الولايات المتحدة الأميركية، حنينه للسهرات الرياضية الرمضانية َمع أصدقاء الزمن الجميل في الأردن، مشيرا إلى حرصه على متابعة جميع أنشطة كرة القدم في الأردن، خاصة فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية.



وكشف الترك في بداية حديثه عبر الهاتف مع "الغد" من أميركا، أن أيام الشهر الفضيل للعام الحالي، تختلف عن السنوات الماضية بسبب العدوان على غزة، إضافة إلى تواجده خارج الوطن الذي يحن إليه في كل لحظة.



وقال: "لا تشعر هنا في أجواء وطقوس وعادات شهر رمضان في مختلف المجالات، وأهمها الجانب الديني الذي يقتصر على عائلتي الصغيرة".



وبين الترك، حرصه على القيام بتناول وجبة السحور والقيام بطقوسها على أكمل وجه، ويقول: "لا بد لي ولعائلتي من الاستيقاظ على السحور تطبيقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "تسحروا فإن في السحور بركة"، حيث أقوم بجميع طقوس هذه الفترة المباركة من تناول الطعام وقراءة القرآن وأداء صلاة الفجر، الأمر الذي يدخل البهجة والسعادة الى قلبي بعد أن يكون الإنسان شعر بالراحة".

وأكد" شيخ المدربين، التزامه مع زوجته أم أحمد بممارسة رياضة المشي في عصر كل يوم رمضاني خصوصا أن الأجواء مناسبة من حيث، البنية التحتية عبر وجود ممرات خاصة.



ويؤكد حرصه على تناول وجبة الإفطار في البيت وفي أجواء عائلية، نظرا إلى متعة التفاف العائلة حول مائدة واحدة، والحرص على تواجد الأكلات الأردنية الشعبية على المائدة الرمضانية".



ويضيف: "أتوجه بعد الإفطار لأداء صلاة التراويح، والحمد لله المسجد قريب من منزلي، ولكن ليس كما الأردن، حيث يبعد أكثر من 20 كم".



وأكد المدرب الوطني متابعته لكرة القدم الأردنية وخاصة المنتخب الوطني ودوري المحترفين، مؤكدا تذبذب المستوى الفني للفرق بعد استئناف منافسات الدوري عقب مشاركة منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا بقطر، حيث لم تقدم المباريات المؤجلة والأسابيع الأولى من مرحلة الإياب أداء يرضي المتابعين.



وأضاف: "وبصراحة كانت فترة التوقف الطويلة صعبة على الأندية، وتابعنا مستويات متفاوتة ونتائج كبيرة لفرق على حساب أخرى، وأظهرت الفرق التي تضم لاعبين من المنتخبين الأول والأولمبي مستويات أفضل نتيجة للجاهزية الفنية والبدنية، وبين أن الجميع يدرك الصعوبات التي يعاني منها المديرون الفنيون في تجمع اللاعبين والانتظام في التدريبات بسبب مطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، في ظل أزمة كبيرة تواجه إدارات أندية المحترفين".

وقال: "إن الانتظام في منافسات الدوري يساهم في رفع المستويات الفنية للفرق، مضيفا أن الدوري الحالي، مختلف عن الموسم الماضي بسبب تغير الأجندة والتركيز على مشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الدولية والآسيوية".



وقال: "حظوظ منتخب النشامى كبيرة في التواجد في مونديال 2026، خصوصا بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات الآسيوية، إضافة إلى الإنجاز الذي حققه منتخب النشامى في البطولة القارية من خلال النتائج المميزة والانتصارات الكبيرة على منتخبات قوية وصاحبة إنجازات".



وأردف قائلا:" نملك حاليا جيلا من اللاعبين المميزين ومن أفضل الأجيال التي مرت على الكرة الأردنية، جيل ذهبي متناسق ومتكامل، والفرصة متاحة للتأهل للمونديال، بفضل دعم القيادة الهاشمية والحكومة والاتحاد والأندية والجماهير للنشامى في رحلته نحو الهدف المنشود، التأهل للدور الثالث قريبا، حيث يبحث المنتخب الوطني عن إضافة 6 نقاط مهمة إلى رصيده من المواجهتين مع نظيره الباكستان" قبل المواجهتين الصعبتين مع المنتخبين السعودي والطاجكي في الجولتين الأخيرتين من التصفيات".



وقال: "إنه يتابع مباريات الدوريات الأوروبية، ومباريات الدوري الأميركي الذي أصبح من أهم الدوريات، بسبب وجود اللاعب الأرجنتيني ميسي وأيضا استضافة الولايات المتحدة لمونديال 2026"، مبينا أنه يسعى دائما إلى تطوير نفسه من خلال المشاركات في الدورات الفنية والبدنية، حيث شارك في دورة عن اللياقة البدنية والتغذية".



وتطرق الترك في ختام حديثه، إلى وقفة الجاليات العربية مع منتخب النشامى خلال مشاركته في بطولة كأس آسيا وخصوصا في المباراة النهائية، حيث نال المنتخب تقدير واحترام المتابعين الذين حرصوا على متابعة وحضور المباريات بشكل جماعي.

