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لهذا السبب.. مبابي يلجأ للقضاء ضد مطعم

3/14/2024 2:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مقاضاة مطعم بسبب استخدام اسمه في "سندويش كباب" يقدمه في مطعمه، وذلك وفقًا لتقرير من إذاعة "مونت كارلو".


وبحسب التقرير، فإن محمد هني، مالك المطعم ، قد تلقى رسالة قانونية من محامية مبابي تهدده باللجوء إلى القضاء إذا لم يتم تغيير اسم الوجبة التي تحمل اسم النجم الفرنسي.

وقد نشر هني الرسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرًا عن استغرابه من هذه الخطوة، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة لمبابي بتسمية الوجبة باسمه.


وأشار هني إلى أنه سبق له تسمية وجبة بأسماء لاعبين آخرين مثل ديمتري باييت من دون مشاكل، مؤكدًا أنه لم يقصد استفزاز مبابي وأنه يحترمه كلاعب.

والسندويش هو عبارة عن "خبز طازج ومستدير مثل رأس كيليان مبابي"، وهو ما دفع النجم الفرنسي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المطعم.

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