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صدام جديد بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

3/14/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن صدام جديد يجمع الهلال حامل اللقب والاتحاد فيما يلتقي النصر مع الخليج.
ووفقًا للقرعة فإن الهلال سيحل ضيفا على الاتحاد باستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بينما يستقبل النصر ضيفه الخليج بملعب الأول بارك.

ومن المقرر ان تقام مباراتي نصف نهائي البطولة يومي 29 و 30 نيسان/أبريل القادم.


ويلتقي الهلال والاتحاد للمرة السادسة في الموسم الجاري بعد 5 مواجهات سابقة انتهت جمعيها بتفوق الهلال.


ويحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة قدرها 10 ملايين ريال سعودي إضافة إلى مقعد في كأس السوبر السعودي ومقعد في دوري أبطال آسيا.

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