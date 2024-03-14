صدام جديد بين الاتحاد والهلال في نصف نهائي كأس الملك السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن صدام جديد يجمع الهلال حامل اللقب والاتحاد فيما يلتقي النصر مع الخليج.
ووفقًا للقرعة فإن الهلال سيحل ضيفا على الاتحاد باستاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة بينما يستقبل النصر ضيفه الخليج بملعب الأول بارك.
ومن المقرر ان تقام مباراتي نصف نهائي البطولة يومي 29 و 30 نيسان/أبريل القادم.
ويلتقي الهلال والاتحاد للمرة السادسة في الموسم الجاري بعد 5 مواجهات سابقة انتهت جمعيها بتفوق الهلال.
ويحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على جائزة قدرها 10 ملايين ريال سعودي إضافة إلى مقعد في كأس السوبر السعودي ومقعد في دوري أبطال آسيا.
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