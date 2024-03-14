ويملك اللاعب صاحب الـ27 عامًا عقدًا مع الريدز حتى يونيو عام 2027، وارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.



ووفقًا لصحيفة“إل باييس”، فإن باريس سان جيرمان يستهدف ضم لويس دياز، من ليفربول، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح الفريق الباريسي.

وتابعت الصحيفة أنه مع مغادرة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، عقب نهاية الموسم الحالي، هناك علامات استفهام حول مستقبل النجم الكولومبي.



وواصلت إل باييس أن الريدز يسعى للحصول على مبلغ يتراوح بين 120 إلى 145 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع اللاعب الكولومبي.



ومن المتوقع أن ينضم مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال صيف عام 2024.

وشارك دياز في 38 مواجهة مع الريدز، منذ بداية الموسم الحالي، بكل المسابقات، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع 5 آخرين.