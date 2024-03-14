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النصرالسعودي يخسر صفقة المدير الرياضي الجديد

3/14/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتذر البرتغالي ميغيل روبيرو من مسؤولي شركة نادي النصر السعودي عن عدم العمل في منصب المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة وفقا لما كشفته صحيفة الرياضية .


واشارت الصحيفة الى ان نادي النصر تفاجأ من اعتذار البرتغالي خاصة ان الاتفاق النهائي تم بينهما وانه كان مقررا حضوره للرياض لمشاهدة العمل عن قرب ثم توقيع العقد بشكل رسمي.

واضافت ان مفاوضات شركة نادي النصر مع ميغيل جاءت بتوصية من مواطنيه نجم الفريق كريستيانو رونالدو، قائد الفريق والمدرب لويس كاسترو .


وسبق لميغيل أن عمل مديرا رياضيا في نادي مارتيميو البرتغالي عام 2015 قبل أن يتحوَّل إلى رئاسة نادي فامليكاو ويصعد به من الدرجة الثانية إلى الدوري البرتغالي الممتاز موسم 2019 حتى الآن.

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