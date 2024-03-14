متلازمة ما بعد انقطاع الطمث تؤثر على صحة القلب !

MENAFN - Alghad Newspaper)ومن المهم فهم العلاقة بين انقطاع الطمث وصحة القلب لاتخاذ خطوات استباقية لتقليل المخاطر.

وفيما يلي نصائح عملية يجب على النساء بعد انقطاع الطمث اتباعها لتعزيز صحة القلب، وذلك وفق ما ذكر تقرير جديد نشره موقع ((onlymyhealth)) الطبي المتخصص.



اعتماد نظام غذائي صحي طبيعي



يجب التركيز على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.



تحتوي هذه الأطعمة على العناصر الغذائية المهمة والألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة القلب.



يقول الدكتور سانجاي تشودري بـ VMMC في نيودلهي ((إن تقليل نظامك الغذائي من هذه الدهون يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكوليسترول لديك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب)). مضيفا ((ان الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، بما في ذلك السلمون والجوز وبذور الكتان، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب)).



الحفاظ على وزن صحي



أنت بحاجة إلى مراقبة وزنك؛ فزيادة الوزن بعد انقطاع الطمث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



يجب الحصول على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. كوني على علم بأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تغير توزيع الدهون في الجسم، ما يزيد من الدهون في البطن؛ وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.



فقد وجدت دراسة حديثة نشرت بمجلة ((جمعية القلب الأميركية (JAHA))) وجود صلة مباشرة بين عدم انتظام ضربات القلب أو الرجفان الأذيني (AFib) وانقطاع الطمث، كما لو كان التعامل مع الأعراض المعتادة لانقطاع الطمث، إلى جانب مساوئ الشيخوخة، أمراً غير مقبول.



الحفاظ على النشاط البدني



ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا، على النحو الموصى به من قبل جمعية القلب الأميركية.



يمكن أن تشمل الأنشطة المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو أي تمرين آخر يزيد من معدل ضربات القلب.



قومي بدمج أنشطة تقوية العضلات على الأقل يومين في الأسبوع لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين تكوين الجسم.



مراقبة الصحة



قومي بجدولة زيارات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ومؤشرات صحة القلب الأخرى.



إن فهم وإدارة ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم ومؤشر كتلة الجسم (BMI) يمكن أن يساعدك على التحكم في صحة قلبك.



السيطرة على التوتر



اعتمدي ممارسات مثل اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق أو اليقظة الذهنية للتحكم في التوتر، وهو عامل خطر معروف للإصابة بأمراض القلب.



تجنب الكحول والتدخين



ان الإفراط في شرب الكحول يمكن أن يزيد من ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب. كما ان الإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. يجب طلب برامج الدعم أو العلاجات إذا لزم الأمر.



ان فهم المخاطر الصحية والأعراض التي يجب الانتباه إليها والتغييرات التي تحدث في جسمك وكيفية تأثيرها على قلبك يمكن أن تمكنك من اتخاذ خيارات صحية. بالاضافة الى المشاركة في الفحص والتدابير الوقائية لاكتشاف المشكلات ومعالجتها مبكرًا.



من خلال تطبيق هذه التقنيات، يمكن للنساء بعد انقطاع الطمث تحسين صحة القلب بشكل كبير وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك تذكري أنه لم يفت الأوان بعد لإجراء تعديلات صحية للقلب.



