الجوع والمرض يهددان الطفل فادي في غزة

وأطلق نشطاء حملة على منصات التواصل الاجتماعي لإنقاذ فادي الذي يعاني منذ شهرين، تدهوراً في حالته الصحية، حيث يفقد وزنه بشكلٍ متسارع بسبب نقص الدواء والغذاء المخصص له في شمال قطاع غزة.



وفي مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يُعالج الطفل الزنط الذي يُعاني من سوء التغذية ونقص العلاج الضروري نتيجة لمرض التليّف الكيسي الذي يُعاني منه منذ ولادته، وسط مخاوف من وفاته ليلحق بشقيقين له توفيا بسبب المرض نفسه.



بحاجة ماسة للعلاج

ويجعل هذا المرض الوراثي الطفل بحاجة ماسة لنوع معيّن من الغذاء والعلاجات التي نفدت من المخزون في شمال القطاع، والتي تتمثل بالخضروات والفواكه والبيض والمكسرات، وهناك أيضاً أطعمة أخرى مهروسة تكون مفيدة لجسده.

ويعيش الطفل داخل المستشفى منذ شهرين على جهاز "التبخيرة" الذي يساعد في فتح مجرى التنفّس، ويتلقّى المحلول الوريدي الضروري.



وإلى جانب طفلها الذي تظهر على ملامحه الضعف الشديد، تجلس والدته التي ترتسم على محيّاها علامات الحزن والقلق، خوفاً على فقدان طفلها.



وتظهر على وجه الأم آثار التعب والإرهاق، حيث يعكس ذلك الصراع الذي تمر به كأم لطفل يواجه تحديات صحية خطيرة، فضلاً عن أنها تحمل في قلبها آلام الفقدان.



وفقدت الأم، بالمرض نفسه، شقيقين لفادي في السنوات الماضية، ما يجعل هذه المحنة تزيد من عبء معاناتها وقلقها.



لا غذاء

وتقول والدة الزنط: "طفلي فادي يعاني من مرض التليف الكيسي، وفي الشهرين الماضيين تدهور وضعه الصحي ما دفعه للإقامة في المستشفى".



وأضافت أن هذا المرض يتطلّب رعاية صحية وعلاجاً مناسباً وغذاء صحياً، وهذا ما ينقصه في شمال قطاع غزة الذي يعاني من مجاعة.



وأكدت أن "فادي يعاني من وضع صحي صعب وأخشى عليه من الفقدان، يعتمد في الوقت الحالي داخل المستشفى على المحلول وجهاز التبخيرة الذي يحتاج لتيار كهربائي بشكل دائم، وهذا ما نفقده أيضاً في قطاع غزة المحاصر والذي يعاني من الحرب".



وأشارت إلى أن "الغذاء الصحي غير متوفّر، ما يسبّب مضاعفات صحية خطيرة عليه بعدما فقد عدة كيلوغرامات من وزنه".



وأوضحت أنها تخشى فقدان طفلها، كما فقدت اثنين آخرين خلال السنوات الماضية بالمرض نفسه.



وتتمنّى الفلسطينية أن يتمّ توفير الغذاء والعلاج لطفلها، ومعالجته في الخارج، وأن تنتهي الحرب الإسرائيلية على القطاع التي أدت لوفاة العديد من الأطفال بسوء التغذية ونقص العلاج.



والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة وفيات سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 27 غالبيتهم من الأطفال.



وتابعت: "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط".



ومن جرّاء الحرب وقيود إسرائيلية، يعاني 700 ألف فلسطيني في محافظتي غزة والشمال، من مجاعة حادة، وسط شحّ شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع من جرّاء الحرب المستمرة منذ 158 يوماً.



ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشنّ إسرائيل حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية". -الميادين

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