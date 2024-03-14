تامر حسني يرد على المشككين بوطنيته بعد تقديمه إعلان لمنتج مقاطع











ونشر تامر حسني صورة من عقده مع شركة بيبسي، وعلق كاتبا: (مساء الخير عليكم .. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع .. انا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الاخير:



أولاً .. أنا على قوة الشركة من سنتين، قبل أي أحداث، وده مش أول إعلان ده ثالث إعلان في عقدي، معلش أحيانا الكلام عند بعض الناس بيبقى سهل وتحديدا لما بيكون بدون علم بالعقود وبحيثيات الموضوع كله.



ثانياً .. أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل، والبند قدامكم أهوه لصدق كلامي



ثالثاً .. والأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية، هقوله أنا من ٢٠ سنة وأنا في ضهر القضية ومش كلام و أغاني بس لاااااا، أنا روحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حملة معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجامله مثلا!



أخيراً ... أنا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسي من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه والبطاطس من الفلاحة المصرية، وبيتباع في مصر بس، واتربينا عليه، والأهم ان الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية، وأظن ده واضح في الإعلان، ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع، وللّي مش واصلاله الصورة بكل احترام، وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين حقيقي أنتوا نعمة كبيرة من ربنا، ألف شكر ورمضان كريم على الجميع.





وكان تامر حسني قد تعرض لهجوم شرس مطلع رمضان الجاري بسبب ظهوره في إعلان(شيبسي) الذي يُعتبر ضمن المنتجات التي يُقاطعها بعض مناصري الفلسطينيين في ظل الصراع الدائر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.واتهم بعض رواد الشبكات الاجتماعية حسني بازدواجية المعايير، خاصة بعد مشاركته السابقة في تعبئة المساعدات الغذائية لسكان قطاع غزة، ودعوته المستمرة من خلال حساباته الرسمية لدعم غزة.