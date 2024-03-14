ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يعتاد بعض الأشخاص على تناول القهوة قبل وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها للجسم عند استهلاكها على الريق.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار كسر الصيام على القهوة، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".
مخاطر كسر الصيام بالقهوة 1- ارتجاع المريء
شرب القهوة على الريق يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في زيادة حمض المعدة وارتخاء الصمام المعدي المريء.
2- التوتر والقلق
يمتص الجسم القهوة بشكل أسرع عند تناولها على معدة فارغة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية الكافيين، الذي يؤدي إلى الانفعال والشعور بالتوتر والقلق.
3- ارتفاع ضغط الدم
للقهوة على الريق تأثيرات سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الامتصاص السريع للكافيين يسفر عن ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.
4- التعب
كسر الصيام على القهوة المحلاة بالسكر الأبيض قد يمنح الجسم دفعة كبيرة من الطاقة، لكن سرعان ما تتبعها حالة من التعب والخمول، نتيجة لاضطراب مستويات الجلوكوز بالدم.
5- الجفاف
تناول القهوة على الريق بعد فترة طويلة من الانقطاع عن شرب الماء قد يعرض الجسم لخطر الجفاف، ويرجع السبب إلى الخصائص المدرة للبول التي يتسم بها الكافيين.
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