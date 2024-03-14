ماذا يحدث لجسمك عند كسر الصيام بالقهوة؟

MENAFN - Alghad Newspaper)يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أضرار كسر الصيام على القهوة، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic".مخاطر كسر الصيام بالقهوةشرب القهوة على الريق يزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في زيادة حمض المعدة وارتخاء الصمام المعدي المريء.



2- التوتر والقلق

يمتص الجسم القهوة بشكل أسرع عند تناولها على معدة فارغة، مما يؤدي إلى زيادة فعالية الكافيين، الذي يؤدي إلى الانفعال والشعور بالتوتر والقلق.



3- ارتفاع ضغط الدم

للقهوة على الريق تأثيرات سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن الامتصاص السريع للكافيين يسفر عن ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.



4- التعب

كسر الصيام على القهوة المحلاة بالسكر الأبيض قد يمنح الجسم دفعة كبيرة من الطاقة، لكن سرعان ما تتبعها حالة من التعب والخمول، نتيجة لاضطراب مستويات الجلوكوز بالدم.



5- الجفاف

تناول القهوة على الريق بعد فترة طويلة من الانقطاع عن شرب الماء قد يعرض الجسم لخطر الجفاف، ويرجع السبب إلى الخصائص المدرة للبول التي يتسم بها الكافيين.

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