أجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق اليوم وباردة غدًا



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، إنخفاض آخر قليل على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وترتفع يوم السبت، درجات الحرارة قليلاً؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



كما ويطرأ يوم الأحد، إرتفاع آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6 وفي مرتفعات الشراة 17 - 5, وفي مناطق البادية 22 - 7، وفي مناطق السهول 21 - 8, وفي الأغوار الشمالية 28 - 12, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 14، وفي البحر الميت 30 - 13، وفي خليج العقبة 32 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)