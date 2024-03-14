3 آلاف زائر لمقامات الصحابة خلال الشهرين الماضيين



وتظهر البيانات أن أغلب الزوار هم من الأجانب بنسبة 53% (1645 زائرا) والزوار العرب نسبتهم 26% (817 زائرا) والأردنيون 20% (626 زائرا).



وخلال شهر كانون الثاني بلغ عدد الزوار 1206 زوار، بينما في شهر شباط 1882 زائرا.

ويضم الأردن 45 ضريحا لأنبياء وصحابة، إضافة إلى موقع أهل الكهف والشجرة المباركة.



يشار إلى أن لواء الأغوار الشمالية يضم مقامات عدة منها مقام الصحابي الجليل معاذ ابن جبل في الشونة الشمالية، ومقام الصحابي شرحبيل بن حسنة في وادي الريان ومقام الصحابي عامر بن أبي وقاص في بلدة وقاص.



وتضم المقامات في المزار الجنوبي أضرحة الصحابة الذين استشهدوا في معركة مؤتة في العام الثامن للهجرة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، رضي الله عنهم.



يذكر أن جلالة الملك افتتح المجمع الإسلامي الكبير في المزار الجنوبي عام 1999، وهو يتضمن مسجدا بمساحة 1500 متر مربع، بالإضافة إلى مقامي جعفر بن أبي طالب وزيد ابن حارثة.



وفي عام 2012، وبتوجيهات ملكية، تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمسجد وتزويده بجميع الاحتياجات.-(المملكة)