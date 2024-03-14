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إدارة السير تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الهادئة

3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت إدارة السير على أهمية اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، لا سيما الخميس الأول من شهر رمضان والذي من المتوقع أن يشهد حركة مرورية أكثر من المعتاد على مختلف طرق المملكة.


ودعت الإدارة عبر منشور على صفحتها على موقع "الفيسبوك" الالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة السرعات المقررة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الآمان بين المركبات.


كما دعت إلى استخدام الطرق البديلة عوضا عن الطرق الرئيسة المعروفة، في أوقات الذروة، للتقليل من الضغط والازدحام المروري، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأمكان العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.

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