إدارة السير تدعو السائقين للالتزام بالقيادة الهادئة



ودعت الإدارة عبر منشور على صفحتها على موقع "الفيسبوك" الالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وخاصة السرعات المقررة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الآمان بين المركبات.



كما دعت إلى استخدام الطرق البديلة عوضا عن الطرق الرئيسة المعروفة، في أوقات الذروة، للتقليل من الضغط والازدحام المروري، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأمكان العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.