الصفدي: على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن
الصفدي، اليوم الخميس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون
الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في اجتماع تناول
تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب
المستعرة على القطاع.
وأكد الصفدي وكاغ ضرورة ضمان إيصال المساعدات
الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته
والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب.
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