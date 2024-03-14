الأردن يؤكد أهمية دور الأونروا في إيصال المساعدات لغزة

الأردن يؤكد أهمية دور الأونروا في إيصال المساعدات لغزة
التاريخ
3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن
الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في اجتماع تناول كارثية الأوضاع في غزة،
والجهود المبذولة لإيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي مركزية دور وكالة الأنروا في إيصال
المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة
نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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