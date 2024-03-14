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الأردن يؤكد أهمية دور الأونروا في إيصال المساعدات لغزة

3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، في اجتماع تناول كارثية الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لإيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي مركزية دور وكالة الأنروا في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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