التعليم العالي توضح أماكن تصديق الوثائق الجامعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم
الخميس، توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية في كل من
محافظة العاصمة عمان/ مركز المقابلين، وفي محافظة إربد/ ساحة قصر العدل شرق إربد،
وذلك خلال أيام الأسبوع كافة باستثناء الجمعة.
وبحسب إعلان الوزارة، فإن أوقات الدوام الرسمي
في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 الخامسة مساءً، ويعود
الدوام إلى طبيعته بعد شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.
وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متوفرة أيضاً في
مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية،
إضافةً إلى جامعتين خاصتين، وذلك وفقاً لما يلي:
- طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب
المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،
وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون
الجامعية.
- طلبة إقليم الوسط يمكنهم مراجعة مكاتب
المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية،
جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز/ السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.
- طلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب
المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن
طلال، الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.
ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي على التسهيل على أبنائها وبناتها الطلبة في سرعة الوصول إلى
أقرب مكان لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان،
وتخفيف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.
MENAFN14032024000072011014ID1107978770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.