الصفدي يحذر من أي نقص في تمويل الأونروا

الصفدي يحذر من أي نقص في تمويل الأونروا
التاريخ
3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، رئيسة مجموعة
المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين (الأونروا) كاثرين كولونا.
وأكد الصفدي ضرورة دعم المجتمع الدولي لوكالة
الأونروا لتمكينها من القيام بدورها المركزي وواجبها الإنساني وفقاً لتكليفها
الأممي، محذراً من أن أي نقص في تمويل الوكالة سيؤثر سلباً على قدرتها على تقديم
خدماتها الحيوية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الغزيون في القطاع.
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