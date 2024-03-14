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الصفدي يحذر من أي نقص في تمويل الأونروا

3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كاثرين كولونا.
وأكد الصفدي ضرورة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا لتمكينها من القيام بدورها المركزي وواجبها الإنساني وفقاً لتكليفها الأممي، محذراً من أن أي نقص في تمويل الوكالة سيؤثر سلباً على قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الغزيون في القطاع.

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