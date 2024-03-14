Thursday, 14 March 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء باردة نسبياً إلى لطيفة غدا الجمعة في مختلف المناطق، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".

ويكون الطقس مائلا للبرودة يوم السبت في الجبال ولطيفا في بقية المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية مع ساعات العصر.

أما الأحد، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وهناك توقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار مع ساعات الليل.

وبحسب "طقس العرب"، تشتد الحالة الجوية الماطرة يوم الاثنين تدريجياً مع ساعات العصر والليل، محذرا من تشكل السيول في بعض المناطق. والله أعلم.

MENAFN14032024000072011014ID1107978768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث