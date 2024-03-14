طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تكون الأجواء باردة نسبياً إلى لطيفة غدا
الجمعة في مختلف المناطق، مع فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من شمال
المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".
ويكون الطقس مائلا للبرودة يوم السبت في الجبال
ولطيفا في بقية المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية مع ساعات العصر.
أما الأحد، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات
الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وهناك توقعات بهطول زخات متفرقة من
الأمطار مع ساعات الليل.
وبحسب "طقس العرب"، تشتد الحالة
الجوية الماطرة يوم الاثنين تدريجياً مع ساعات العصر والليل، محذرا من تشكل السيول
في بعض المناطق. والله أعلم.
MENAFN14032024000072011014ID1107978768
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.