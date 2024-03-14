طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

ويكون الطقس مائلا للبرودة يوم السبت في الجبال ولطيفا في بقية المناطق، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية مع ساعات العصر.



أما الأحد، فيطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وتكون الأجواء دافئة في معظم المناطق، وهناك توقعات بهطول زخات متفرقة من الأمطار مع ساعات الليل.



وبحسب "طقس العرب"، تشتد الحالة الجوية الماطرة يوم الاثنين تدريجياً مع ساعات العصر والليل، محذرا من تشكل السيول في بعض المناطق. والله أعلم.

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