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الصفدي يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

3/14/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستعر ورفض إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من ٢.٣ مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة.

وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني‬⁩ ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة‬⁩ سيغريد كاغ‬⁩، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً.

وقال الصفدي إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي.

وقال الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة وبما في ذلك الإنزالات الجوية وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

كما اتفق الصفدي والمسؤولَين الأمميَّين على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى غير كافية.

وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يموت خلالها الأطفال عطشاً وجوعاً.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وبما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات التي تدخل غزة.

وأكد الصفدي أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأنروا أو استبداله. وشدد على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة. وشدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة وثمن قرار الدول التي تراجعت عن قرارها تجميد مساعداتها للوكالة بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقمها.

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ⁧‫الأنروا‬⁩ كاثرين كولونا‬⁩. وأكد الصفدي دعم الأردن مهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.
وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني‬⁩ ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة‬⁩ سيغريد كاغ‬⁩، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً.

وقال الصفدي إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي.

وقال الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة وبما في ذلك الإنزالات الجوية وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

كما اتفق الصفدي والمسؤولَين الأمميَّين على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات الأخرى غير كافية.

وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يموت خلالها الأطفال عطشاً وجوعاً.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وبما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات التي تدخل غزة.

وأكد الصفدي أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأنروا أو استبداله. وشدد على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة. وشدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة وثمن قرار الدول التي تراجعت عن قرارها تجميد مساعداتها للوكالة بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقمها.

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ⁧‫الأنروا‬⁩ كاثرين كولونا‬⁩. وأكد الصفدي دعم الأردن مهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.

MENAFN14032024000072011014ID1107978767

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